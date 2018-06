Alles over TT Assen: 'Hitte zal voor onvoorspelbare races zorgen'

"Er is bijna geen voorspelling te doen", zegt Van den Goorbergh tegen NUsport. "Er zijn wel vijf of zes kanshebbers op de zege in de MotoGP."

De levende legende Valentino Rossi won al tien keer in Assen, waarvan achtmaal in de 500cc/MotoGP. De 39-jarige Italiaan van Yamaha boekte vorig jaar zijn enige zege van het seizoen op het Drentse circuit, dat al vanaf het eerste jaar van het FIM-wegkampioenschap in 1949 onafgebroken op de kalender staat.

De MotoGP wordt dit jaar gedomineerd door Marc Márquez, die in de WK-stand 27 punten voorsprong heeft op Rossi. De Spanjaard van Honda eindigde in Assen altijd op het podium sinds hij in de MotoGP rijdt, maar wist alleen in 2014 te winnen.

Jorge Lorenzo (Ducati) won de laatste twee GP's en komt in topvorm en vol vertrouwen naar Nederland. "Dit is een baan die Lorenzo goed moet liggen", denkt Van der Goorbergh (48), die zelf 165 races op zijn naam heeft staan.

"Bandenslijtage speelt altijd een grote rol in Assen. Ook Rossi en Andrea Dovizioso zijn heel goed in het banden sparen", aldus de Brabander, die ook rekening houdt met Yamaha-coureuers Maverick Viñales en Johann Zarco.

"Hoewel Marquez een flinke voorsprong heeft, is het kampioenschap nog lang niet beslist. De rondetijden in de top vijf zullen in Assen binnen de seconde liggen, het wordt enorm spannend wie er gaat winnen."

Starttijden TT Assen MotoGP Vrijdag 9.55 uur Eerste vrije training

Vrijdag 14.05 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 9.55 uur: Derde vrije training

Zaterdag 13.30 uur: Vierde vrije training

Zaterdag 14.10 uur: Eerste kwalificatie

Zaterdag 14.35 uur: Tweede kwalificatie

Zondag 14.00 uur: Race

Weer

Voor Rossi en veel andere coureurs is Assen een van hun favoriete banen. "Het kan in Assen op de ene helft van de baan nat en op de andere helft droog zijn, daardoor is het vaak onvoorspelbaar. Bovendien speelt de wind een belangrijke rol", vertelt Van den Goorbergh.

"Als je uit de Geert Timmer-bocht komt, kun je met behulp van de slipstream heel goed inhalen, maar de wind kan daar wel lastig staan. Sommige coureurs kunnen daar heel goed mee omgaan, anderen juist helemaal niet."

Komend weekend lijkt het warm en droog te worden in Assen. "Er is voor zover ik me kan herinneren nooit een TT in de hitte geweest in Assen, dat maakt het dit jaar nog onvoorspelbaarder", zegt Van den Goorbergh.

Plattegrond TT Circuit Assen

Bendsneyder

Het evenement zal ruim 100.000 toeschouwers naar de hoofdstad van Drenthe trekken. Zij zullen hopen op een goed resultaat voor Bo Bendsneyder. De negentienjarige Rotterdammer wacht in zijn debuutseizoen nog op zijn eerste WK-punt in de Moto2-klasse.

Vorig jaar lag Bendsneyder op koers voor een knappe tiende plek in de Moto3-race, toen hij op enkele meters van de finish nog onderuit ging. De Nederlander gleed over de finish en werd niet in de uitslag opgenomen.

"Hopelijk kan het publiek hem in zijn thuis-Grand Prix een zetje in de rug geven. Een klassering tussen plek tien en vijftien zou heel mooi zijn", vindt Van den Goorbergh. "Hij heeft inmiddels iets meer ervaring dan vorig jaar en rijdt nu een klasse hoger. Dit is wel het seizoen van de waarheid voor hem."

Van den Goorbergh komt zelf eveneens in actie in Assen. Hij verzorgt tussen de MotoGP en de Moto2-race een demo op een elektrische motor. Die dient als voorproefje op het MotoE-kampioenschap dat volgend jaar van start gaat.

In het nieuwe kampioenschap wordt op vijf Europese circuits met elektrische motoren geracet. De MotoE wordt eveneens door de FIM georganiseerd in dezelfde weekenden van een MotoGP-races.

WK-stand MotoGP 1. Marc Marquez (Spanje/Honda) - 115 punten

2. Valentino Rossi (Italië/Yamaha) - 88 punten

3. Maverick Viñales (Spanje/Yamaha) - 77 punten

4. Johann Zarco (Frankrijk/Yamaha) - 73 punten

5. Danilo Petrucci (Italië/Ducati) - 71 punten

6. Cal Crutchlow (Groot-Brittannië/Honda) 69 punten

7. Jorge Lorenzo (Spanje/Ducati) - 66 punten

8. Andrea Dovizioso (Italië/Ducati) - 66 punten

9. Andrea Iannone (Italië/Suzuki) - 66 punten

10. Jack Miller (Australië/Ducati) 49 punten