Hockeyers in Champions Trophy onderuit tegen Australië

Bij Australië, dat vorig jaar de Champions Trophy won, waren Jake Harvie en Blake Govers (twee keer) trefzeker. Mirco Pruyser had Oranje nog op voorsprong gebracht met de vijftigste treffer in zijn interlandloopbaan.

Het is de tweede nederlaag voor Nederland deze Champions Trophy. De ploeg van Caldas verloor zijn eerste wedstrijd van Argentinië (1-2) en was daarna te sterk voor achtereenvolgens België (6-1) en Pakistan (4-0).

Door het verlies tegen Australië zakt Nederland met zes punten naar de derde plaats in de poule. Zaterdag speelt Oranje tegen nummer twee India, dat eerder op de dag met 1-1 gelijkspeelde tegen België. Nederland moet die wedstrijd winnen om de finale te bereiken.

In totaal spelen alle zes ploegen één keer tegen elkaar in de groepsfase van de 37e en laatste Champions Trophy. De nummer één en twee na de poulefase spelen zondag de finale. Australië heeft tien punten en is al zeker van een plek in de eindstrijd.

Caldas

Bondscoach Caldas vond de nederlaag van zijn ploeg terecht. "Het was duidelijk niet goed genoeg vandaag. We hebben best wel kansen afgedwongen, ook al speelden we niet onze wedstrijd. Defensief waren we best solide. Alleen maakten wij fouten, waardoor zij kansen kregen en uiteindelijk terecht wonnen", aldus Caldas tegen Hockey.nl.

Oranje moet nu zaterdag winnen van India om de finale te bereiken, al ziet de bondscoach dat ook als iets positiefs. "We komen nu in een halve finale-scenario terecht tegen India, dus dat is een mooi moment om een halve finale te simuleren. En een goede kans om ons te revancheren voor vandaag."