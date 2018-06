MotoGP-coureurs Rossi en Lorenzo willen geen Formule 1-race in Assen

"Formule 1-auto's zullen de baan aantasten en het circuit moet bovendien helemaal aangepast worden", zei drievoudig wereldkampioen Lorenzo in aanloop naar de MotoGP-race van zondag in Assen tegen Autosport. "Welke wijzigingen ze precies gaan aanbrengen, weet ik niet, maar het is beter als de Formule 1 hier niet neerstrijkt."

In december oordeelde de mondiale autosportfederatie FIA dat het circuit in Assen geschikt is voor een Formule 1-race, al zit een Nederlandse Grand Prix er voorlopig nog niet in. Het Formula One Management kijkt in eerste instantie naar stratencircuits, maar Assen hoopt in 2020 of 2021 alsnog aan de beurt te zijn.

Rossi, die vorig jaar voor de tiende keer in zijn loopbaan de TT van Assen won, ziet een Formule 1-race in Drenthe net als Lorenzo niet zitten. De negenvoudig wereldkampioen in de MotoGP vindt dat het historische aspect gekoesterd moet worden.

"Er zijn veel banen die alleen voor Grands Prix in de Formule 1 gebruikt worden, zoals afgelopen zondag in Frankrijk. Assen is altijd alleen het podium geweest voor motoren en dat moet wat mij betreft zo blijven", zei de 39-jarige Italiaan.

Marquez

Regerend wereldkampioen in de MotoGP Marc Márquez was een andere mening toegedaan. Volgens de Spanjaard kan een Formule 1-race in Assen juist mooie taferelen opleveren.

"Er zijn hier veel snelle bochten, dus Formule 1-auto's zullen hier heel snel zijn. Wat mij betreft is het een goed teken dat de Formule 1 geïnteresseerd is in Assen. Wij zullen wat meer hobbels op het circuit ervaren, maar dat is geen groot probleem."

Op dit moment zijn er vier banen op de wereld waar zowel MotoGP-wedstrijden als Formule 1-races worden georganiseerd: het Circuit of the Americas in Austin, Silverstone in Engeland, het Circuit de Cataluyna in Barcelona en de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg.

De laatste keer dat de koningsklasse van de autosport neerstreek in Nederland was in 1985. De MotoGP-race in Assen begint zondag om 14.00 uur.