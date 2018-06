Volleybalsters uitgeschakeld in finaleronde Nations League

De volleybalsters verloren de eerste poulewedstrijd van olympisch kampioen China. Nederland moest daarom van Brazilië winnen voor een plek bij de laatste vier in de finaleronde van de Nations League, de opvolger van de World Grand Prix.

Oranje won echter slechts drie keer in de 65 eerdere duels met tweevoudig olympisch kampioen Brazilië. Onlangs waren de Brazilianen in de Nations League-wedstrijd in Apeldoorn in vier sets te sterk voor Nederland, dat de wereldtopper toen wel goed partij bood.

In Nanjing waren de volleybalsters kansloos en waren de Braziliaanse vrouwen vooral aanvallend oppermachtig. In de derde set kwam Oranje nog wel terug van een ruime achterstand en was de ploeg dicht bij setwinst, maar ook dat was de ploeg van bondscoach Jamie Morrison niet gegund.

Nederland eindigt de Nations League op de gedeelde vijfde plek.