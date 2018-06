Hockeysters dankzij zevenklapper langs China op vierlandentoernooi

Strafcornerspecialiste Caia van Maasakker (twee), Margot van Geffen, Kelly Jonker, Laurien Leurink, Lidewij Welten en Frédérique Matla kwamen tegen China tot scoren.

De thuisploeg is met zes punten uit twee duels vroegtijdig verzekerd van een plaats in de finale, die zaterdag op het programma staat.

Nederland begon dinsdag het evenement dat het bijprogramma van de 37e en laatste editie van de Champions Trophy voor mannen vormt met een 2-0 zege op Spanje dankzij doelpunten van Kitty van Male en Frédérique Matla.

De ploeg van bondscoach Alyson Annan speelt vrijdag nog tegen Japan, dat eveneens de eerste twee duels winnend afsloot en ook de tegenstander is in de finale.

Nederland is in voorbereiding op het WK van deze zomer in Londen (21 juli tot en met 5 augustus). Oranje doet komende maand nog mee aan een oefentoernooi in Duitsland. De huidige selectie van twintig speelsters telt nog acht internationals die in 2014 in Den Haag de wereldtitel veroverden.