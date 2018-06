Hockeyers winnen eenvoudig van Pakistan in Champions Trophy

Door de zege op Pakistan gaat Nederland nu samen met India aan kop in de poule. De ploeg van Caldas, die zijn eerste wedstrijd verloor van Argentinië (1-2) en daarna met 6-1 te sterk was voor België, heeft zes punten.

Nederland speelt donderdag tegen Australië zijn vierde groepswedstrijd en neemt het daarna nog op tegen India, dat op dit moment nog een wedstrijd minder heeft gespeeld. Pakistan pakte nog geen enkel punt.

In totaal spelen alle zes ploegen één keer tegen elkaar in de groepsfase van de 37e en laatste Champions Trophy. De nummer één en twee na de poulefase spelen zondag de finale.

Paal

Nederland was tegen Pakistan al vanaf het begin de betere ploeg en kreeg in het tweede kwart zijn beste kans, maar de inzet van Mirco Pruyser spatte uiteen op de paal. Even later was het alsnog raak via Robbert Kemperman, die van dichtbij doel trof en zo voor zijn 45e interlandgoal tekende.

Enkele minuten voor rust wist het sterkere Oranje de voorsprong te vergroten via Valentin Verga, die in vrijstaande positie binnen kon schieten. Pakistan diende nog wel protest aan, maar de videoscheidsrechter keurde de treffer goed.

Na een paar minuten spelen in de tweede helft leek Nederland zelfs op 3-0 te komen. Jeroen Hertzberger ontving de bal na een scoop van Kemperman en werkte fraai af, maar hij had de bal met zijn lichaam meegenomen en dus werd de treffer van Hertzberger afgekeurd.

Strafcorner

Uiteindelijk liep Nederland alsnog snel uit naar een grotere voorsprong. Eerst tekende Thijs van Dam voor de 3-0 en even later kon Pruyser de vierde Nederlandse treffer binnentikken na een strafcornervariant.

Bondscoach Caldas toonde zich tevreden na de eenvoudige zege. "Ik ben heel blij met de manier waarop we hebben gespeeld. We hebben een prima pot neergezet, zeker na rust. De boel staat op scherp bij ons. Dat moet ook wel, want elke wedstrijd telt hier."