Hockeysters beginnen vierlandentoernooi met zege op Spanje

Gezien het wedstrijdbeeld viel de overwinning voor de ploeg van bondscoach Alyson Annan te klein uit. Het dominerende Nederland, met Josine Koning in het doel, wist zich in het eerste kwart geen raad met de kansen. Ook liet Oranje vier strafcorners onbenut.

In het tweede kwart was het offensief van de thuisploeg minder groot. Routinier Eva de Goede en Frédérique Matla waren dicht bij 1-0, maar de Spaanse keepster greep twee keer goed in.

Na de rust, met Anne Veenendaal als goalie, brak Kitty van Male de ban na een fraai uitgespeelde aanval (1-0). De nummer één van de wereldranglijst drukte echter niet door en kwam in defensief opzicht zelfs nog een paar keer goed weg. Matla besliste het duel in de voorlaatste minuut met een rake knal: 2-0.

China

Nederland speelt woensdag tegen China en vrijdag tegen Japan. Zaterdag volgt de finaleronde in Breda. Het oefentoernooi voor de vrouwen vormt het bijprogramma van de 37e en laatste editie van de Champions Trophy voor mannen.

De Nederlandse hockeysters zijn in voorbereiding op het WK van deze zomer in Londen (21 juli tot en met 5 augustus). Oranje doet komende maand nog mee aan een oefentoernooi in Duitsland. De huidige selectie van twintig speelsters telt nog acht internationals die in 2014 in Den Haag de wereldtitel veroverden.

Annan deed voor het duel met Spanje geen beroep op Lidewij Welten en Sanne Koolen.