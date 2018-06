Harden troeft LeBron James af in verkiezing waardevolste speler NBA

De 28-jarige Amerikaan ontving op het gala in Santa Monica de Maurice Podoloff Trophy. Harden kreeg de voorkeur boven viervoudig winnaar LeBron James (Cleveland Cavaliers) en Anthony Davis (New Orleans Pelicans) en is de opvolger van Russell Westbrook.

Harden leidde de Rockets in de reguliere competitie naar de eerste plaats in de Western Conference. Hij speelde 72 wedstrijden en was daarin goed voor een gemiddelde van 30,4 punten, 8,8 assists en 5,4 rebounds. Bovendien vestigde 'The Beard' een record door bij een 'triple-double' tot zestig punten te komen.

In de play-offs moest de ploeg uit Houston in de finale van de Western Conference ondanks een voorsprong van 3-2 buigen voor Golden State Warriors. Die ploeg overklaste vervolgens de Cavaliers in de grote finale om de NBA-titel. Kevin Durant van de Warriors werd gekozen tot MVP van de NBA-finale.

Harden is na Moses Malone (1979 en 1982) en Hakeem Olajuwon (1994) de derde speler van Houston Rockets die tot MVP wordt gekozen. Hij nam samen met zijn moeder de award in ontvangst.

Beste coach

Op het gala in Californië is Dwane Casey uitgeroepen tot beste coach van het NBA-seizoen. De 61-jarige Amerikaan is vorige maand ontslagen bij Toronto Raptors, maar heeft de club wel naar de eerste plek in de Eastern Conference geleid.

In de eerste ronde van de play-offs werd vervolgens afgerekend met Washington Wizards, waarna de Raptors werden uitgeschakeld door de Cavaliers.

Rudy Gobert van Utah Jazz mag zich beste verdediger van het NBA-seizoen noemen. De 21-jarige Ben Simmons van Philadelphia 76ers is verkozen tot beste jonge speler.