Droom komt uit voor Brouwer met historische winst Ocean Race

"Hoe bedenk je het. We hadden de hoop en dan lukt het gewoon. Het is te gek", juichte de 44-jarige Brouwer in Den Haag, waar de finish van de elfde en laatste etappe was.

De in Leiden geboren zeilster won als bemanningslid van de Chinese boot Dongfeng de laatste etappe van Zweden naar Nederland en mag zich daardoor net als de Française Marie Riou en de Zwitserse Justine Mettraux de eerste winnares van de Ocean Race noemen. Riou en Mettraux zeilden overigens in tegenstelling tot hun Nederlandse teamgenoot niet in alle etappes mee.

"Mijn doel was als eerste Nederlandse vrouw deze zeilrace te winnen", aldus Brouwer. "Toen schipper Charles Caudrelier mij benaderde en vroeg ik of met hem wilde meezeilen, twijfelde ik geen moment."

Brouwer deed voor de derde keer mee aan de zeilrace om de wereld. De zeilster, tweevoudig wereldkampioene in de Europe-klasse en drie keer deelnemer aan de Olympische Spelen, debuteerde in 2001 met de zevende plek en werd in 2014 zesde.

Met Dongfeng zette Brouwer van alle zeven boten de meest constante reeks neer in de tocht over ruim 80.000 kilometer, die vorig jaar op 22 oktober in Alicante begon. "Het was een knotsgekke race. We moesten vooral het hoofd koel houden en dat is gelukt."