Carolijn Brouwer schrijft geschiedenis met eindwinst Ocean Race

Door de etappezege verzekerde de boot van schipper Charles Caudrelier zich van de eindzege in de dertiende editie van de zeilrace om de wereld. Het is voor de Fransman zijn tweede titel, na 2012.

Met Brouwer schreven ook de Française Marie Riou en de Zwitserse Justine Mettraux geschiedenis, al zeilden deze twee in tegenstelling tot hun Nederlandse teamgenoot niet in alle etappes mee. "Als één van de eerste vrouwen de Ocean Race winnen. Ja, dat is een droom die uitkomt. Het is mijn ultieme doel'', zei Brouwer eerder deze maand tegen de NOS.

De legendarische zeezeiler Conny van Rietschoten won met zijn bemanning de zeilrace om de wereld in 1978 en in 1982. In 2006 won de Nederlandse boot ABN Amro I de Ocean Race, maar op dat jacht zaten toen geen Nederlanders aan boord.

Constante reeks

Brouwer deed voor de derde keer mee aan de zeilrace om de wereld. De in Leiden geboren zeilster maakte ruim twintig jaar geleden al furore in de Europe-klasse. Ze werd in dit bootje onder meer twee keer wereldkampioen (1996 en 1998). Daarna nam Brouwer drie keer zonder een medaille te winnen deel aan de Olympische Spelen.

In 2001 debuteerde Brouwer in de zeilrace om de wereld (zevende). In 2014 ging de Zuid-Hollandse opnieuw van start in de Ocean Race, met een zesde plaats als resultaat.

Met Dongfeng zette Brouwer van alle zeven boten de meest constante reeks neer in de tocht over ruim 80.000 kilometer, die vorig jaar op 22 oktober in Alicante begon. Het Chinese jacht, met de Nederlandse oudgediende Marcel van Triest als navigator op de wal, ging uitgerekend in Den Haag voor de eerste keer winnend over de finish en die primeur was meteen goed voor de ultieme triomf.

Eindklassement

Spannend

De korte, laatste etappe van het Zweedse Gothenburg naar Den Haag over 970 zeemijl (circa 1800 kilometer) beloofde erg spannend te worden. Het winnende scenario was voor de start donderdag duidelijk: de eerste boot van het leidende trio Team Brunel (Nederland), Mapfre (Spanje) en Dongfeng die over de finishlijn in de Den Haag zou aankomen, zou de eindzege pakken.

Dongfeng besliste de strijd in zijn voordeel door in de nacht van zaterdag op zondag voor de kust van Nederland een oostelijke route te kiezen langs de Wadden. Mapfre en Team Brunel namen een westelijke optie.

De keuze van Dongfeng bleek de beste, al was het verschil tussen de boten erg klein bij de finish. Het Chinese team kwam een kwartiertje eerder over de streep dan het Nederlandse Team AkzoNobel, dat tweede werd in de etappe. Mapfre eindigde als derde op 17 minuten van Dongfeng, waardoor de Spanjaarden tweede worden in de eindstand.

Voor Team Brunel restte in de laatste etappe een vierde plek op 23 minuten van Dongfeng en een derde plek in het klassement.