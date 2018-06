Hockeyers revancheren zich in Breda met ruime zege op België

Nederland besliste het duel tegen de nummer twee van de Olympische Spelen van 2016 eigenlijk al in de eerste zeven minuten. Door goals van Seve van Ass en Roel Bovendeert (twee, waarvan één uit een strafcorner) was het al heel snel 3-0 voor de thuisploeg.

Oranje ging zelfs rusten met een 5-0-voorsprong door treffers van Jeroen Hertzberger en Mirco Pruyser. In het derde kwart maakte John-John Dohmen de stand iets draaglijker voor de Belgen (5-1), maar met zijn tweede goal van de dag bracht Hertzberger de eindstand op 6-1.

Vorig jaar in de groepsfase van het EK in Amstelveen waren de rollen nog omgedraaid, want toen won België met liefst 0-5 van Nederland. Oranje versloeg de Belgen overigens wel in de finale van dat Europees kampioenschap (4-2).

Maandag is een rustdag bij de Champions Trophy in Breda. Op dinsdag speelt Nederland tegen Pakistan, de ploeg van bondscoach Roelant Oltmans. Met twee overwinningen is India de verrassende leider na het eerste weekeinde van de 37e en laatste editie van de Champions Trophy.

In totaal spelen alle zes ploegen één keer tegen elkaar in de groepsfase van de Champions Trophy. De nummer één en twee na de poulefase spelen volgende week zondag de finale.

Hoger tempo

Vanaf het begin gebeurde er van alles in het duel met België. De Nederlandse ploeg speelde in een veel hoger tempo dan zaterdag tegen olympisch kampioen Argentinië, toen de hockeyers veel kansen misten en een onnodige nederlaag leden.

Toch ontsnapte het gedreven Oranje in de eerste minuut aan een achterstand. Een Belgische strafcorner belandde op de paal waarna doelman Pirmin Blaak de rebound keerde. De keeper van Oranje-Rood speelde een uitstekende wedstrijd tegen België. In het duel met Argentinië fungeerde Sam van der Ven als doelman.

Na zes minuten leidde Nederland al met 3-0. Van Ass opende de score met een felle uithaal in de korte hoek (1-0). Uit een fraaie counter, met Thierry Brinkman als aangever, verdubbelde Bovendeert de marge. Uit een strafcornervariant maakte de hockeyer van Bloemendaal, die begin deze maand als vervanger van de geblesseerde Terrance Pieters alsnog werd opgeroepen door Caldas, er 3-0 van.

Hertzberger zorgde opnieuw uit een strafcornervariant voor 4-0. Vlak voor de rust bekroonde Pruyser een fraai uitgespeelde aanval: 5-0. Na de pauze liet Oranje toch weer wat kansen liggen. Dohmen scoorde nog wel namens België uit een strafcorner. Uit een strafbal bepaalde Hertzberger in de 58e minuut de fraaie eindstand op 6-1.

Aanvoerder Van Ass was trots na de klinkende zege op België. "We hebben er samen met het publiek een mooi feestje van gemaakt'', liet hij bij de NOS voldaan weten. "We hebben gespeeld zoals we dat kunnen. Dit vormt de bevestiging dat we goed bezig zijn. Het vertrouwen bij ons groeit met de dag."