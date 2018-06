Martina pakt ook op 200 meter goud bij NK atletiek in Utrecht

Liemarvin Bonevacia, die zaterdag in de halve finales de limiet voor de EK in Berlijn had geslecht met 20,65, moest in de finale van de 200 meter toch toegeven op Martina. Hij pakte het zilver in 20,88.

Solomon Bockarie behaalde het brons in 21,01. Taymir Burnet, die evenals de drie atleten op het podium onder de limiet voor de EK heeft gelopen, eindigde als vijfde in 21,33.

Martina, die in 2011, 2014 en 2016 ook Nederlands kampioen werd op de 200 meter en die afstand later dit jaar loopt bij de EK, pakte vrijdag al het goud op de 100 meter. Hij won toen in een tijd van 10,43.

Jamile Samuel pakte evenals Martina de sprintdubbel in Utrecht. Ze was vrijdag de snelste op de 100 meter en herhaalde dat zondag in de finale van de 200 meter. De Amsterdamse won in 23,04, voor Tasa Jiya (zilver in 23,43) en Tessa van Schagen (brons in 23,48).

Schippers

Dafne Schippers gold als grote blikvanger op de NK in haar thuisstad Utrecht, maar de tweevoudig wereldkampioen op de 200 meter kende vrijdag een dramatische deelname aan de 100 meter. Ze werd in de halve finales gediskwalificeerd wegens een valse start.

Schippers was er vorig jaar niet bij op de NK in Utrecht, maar dit keer pasten de kampioenschappen wel in haar voorbereiding op het EK in augustus in Berlijn.

Ze vervolgt haar seizoen buiten Nederland in de Diamond League. Ze maakt voor de EK nog haar opwachting in Lausanne, Monaco en Londen.