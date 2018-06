Ocean Race stevent af op zeer spannende finish in Den Haag

Met minder dan 50 zeemijl (ongeveer 93 kilometer) tot de finish in de haven van Scheveningen is het een nek-aan-nekrace tussen de Spaanse boot Mapfre en de Nederlanse boten Team Brunel en Team AkzoNobel. Het verschil tussen die drie teams is een fractie van een zeemijl.

Team Brunel, Mapfre en het Chinese Dongfeng strijden in de laatste etappe, die donderdag startte in het Zweedse Gothenburg, om de eindzege in de Ocean Race, die in oktober vorig jaar begon in Alicante en waarin meer dan 45.000 zeemijl is gevaren.

Dongfeng lag aan het begin van de middag ruim twintig zeemijl achter op zijn directe concurrenten Team Brunel en Mapfre, maar liep daarna langzaam in op de Spaanse en Nederlandse boot. De boot die van deze drie kanshebbers die zondag als eerste aankomt schrijft de dertiende editie van de zeilrace om de wereld op zijn naam.

De organisatie verwacht dat de eerste boten zondag tussen 17.00 en 19.00 uur aan zullen komen in Scheveningen.

Inhaalrace

Team Brunel heeft nog kans op de eindzege door een inhaalrace in de nacht van zaterdag op zondag.

Zaterdagavond ontstond een interessante splitsing in de vloot. Terwijl Dongfeng de oostelijke optie nam, besloot Mapfre voor de westelijke optie te kiezen. Team AkzoNobel en Team Brunel hadden de keuze voor de westelijke route al eerder gemaakt.

Toen de Nederlandse en Spaanse boot samenkwamen, bleek Mapfre uiteindelijk ongeveer een mijl achter te liggen op Team Brunel. De door Dongfeng gekozen oostelijke route lijkt zich vooralsnog niet uit te betalen.

"Afgelopen nacht hebben we laten zien dat Team Brunel een bootje lekker kan varen met veel wind", aldus Bekking. "We gaan gewoon lekker."

