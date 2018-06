Van der Mark achtste in eerste race op Laguna Seca

De 25-jarige Van der Mark, die vanaf de negende plek was gestart, kwam ruim 26 seconden na winnaar Jonathan Rea over de streep in het warme Californië.

Het podium was volledig Brits, met naast Rea ook Chaz Davies (tweede) en Alex Lowes (derde), de teamgenoot van Van der Mark bij Yamaha.

De enige Nederlander in het WK Superbike was bezig aan een heel sterke reeks. Hij eindigde bij drie van de vorige vier races op het podium. Eind mei won hij zelfs twee keer in Groot-Brittannië.

In de WK-stand staat Van der Mark derde achter Rea en Davies. Zondag volgt nog de tweede race op Laguna Seca.