Cavaliers vertrouwen nog altijd op langer verblijf 'uitzonderlijke' James

In de nacht van vrijdag 29 op zaterdag 30 juni verstrijkt de deadline. Als James de optie in zijn contract licht, ligt hij nog een extra seizoen vast in Cleveland. Als hij besluit daarvan af te zien, is hij per 1 juli 'free agent' en heeft hij de ploegen voor het uitkiezen.

De viervoudig MVP wordt de laatste weken veelvuldig met Houston Rockets en met name Los Angeles Lakers in verband gebracht, maar met een transfervrije status zou hij er ook voor kunnen kiezen alsnog bij de Cavaliers door te gaan.

Technisch directeur Koby Altman heeft er op zijn beurt alle vertrouwen in dat James deze zomer niet vertrekt. "We voeren nog altijd goede gesprekken met zijn belangenbehartigers", vertelt hij aan ESPN. "LeBron heeft alle recht om de situatie te benaderen zoals hij nu doet, dat heeft hij wel afgedwongen. Dit heeft hij bovendien in het verleden ook al zo gedaan, dus het is niets nieuws voor ons."

James loodste de 'Cavs' in het voorbije seizoen naar de vierde NBA-finale op rij, maar net als in 2015 en 2017 bleek Golden State Warriors daarin een maatje te groot (4-0). De status van de 33-jarige vedette in Cleveland is echter dusdanig groot dat hij alle tijd en ruimte van zijn werkgever krijgt.

"En tot er uitsluitsel is, blijf ik constructieve gesprekken met zijn managementteam voeren. Meer kan ik er op dit moment niet over zeggen", aldus Altman, die sinds vorig jaar de dienst uitmaakt bij de kampioen van 2016.

Uitzonderlijk

James hoeft niet in elk geval niet te vrezen dat hij niet op waarde geschat wordt in Ohio. "We vinden het allerminst vanzelfsprekend dat hij voor ons speelt", benadrukt Altman. "Wij houden van hem, de stad houdt van hem. Hij betekent zo ontzettend veel voor ons."

In een team vol jongelingen miste James in het afgelopen seizoen geen wedstrijd. "Historisch", aldus Altman. "Hij speelde met hart en ziel en gaf alles voor het team, de stad Cleveland en Ohio. Wij mogen ons ontzettend gelukkig prijzen dat we hem hier hebben. Wat hij heeft laten zien, is uitzonderlijk."

Na vier jaar bij Miami Heat keerde James in 2014 weer terug bij de Cavaliers, waarvoor hij in 2003 ook zijn NBA-debuut gemaakt had. Sindsdien reikte Cleveland, net als de Warriors, elk seizoen tot de Finals.