Schippers beleeft met valse start op 100 meter dramatisch NK atletiek

De geboren Utrechtse wilde aanvankelijk onder protest toch haar race lopen en kreeg eerst toestemming, maar de starter trok zijn goedkeuring toch in, waarop ze zwaaiend naar haar thuispubliek teleurgesteld de atletiekbaan Maarschalkerweerd af liep.

Schippers was er vorig jaar niet bij op de NK in Utrecht, maar dit keer pasten de kampioenschappen wel in haar voorbereiding op het EK in augustus in Berlijn.

Schippers was behoorlijk boos op de starter. "Ik was absoluut niet vals. Dat voel je als atlete. Ik was juist heel goed weg. Maar de starter zag het anders; hij zei dat hij zag dat ik vals was. Maar hij mag 'op zicht' een valse start helemaal niet geven'', foeterde ze, waarna ze alsnog protest indiende en graag videobeelden van de start wilde zien.

"Ik vind het vreselijk jammer. Ik had hier graag twee mooie races gelopen voor al die mensen die speciaal voor mij zijn gekomen. Ik loop bij wijze van spreken meer voor hen dan voor mezelf. En dan loopt het zo af. Het is bijna een grap."

Ruziemaken

"Ik wilde graag onder protest lopen, ook omdat je dan de mensen nog wat kan laten zien. Aanvankelijk mocht het, maar de starter stuurde me toch weg. Meer kon ik op dat moment niet doen. Ja, ruziemaken, maar dat zit niet in mij."

Schippers moest uiteindelijk berusten in de voor haar zo jammerlijke gang van zaken. Het elektronische startsysteem gaf een reactiesnelheid aan van 0,087 seconden en dat is net iets sneller dan toegestaan.

"Het blijft jammer. Ik was ervan overtuigd dat mijn start goed was. Mijn eerste passen waren ook zo lekker. Als ik tegen de wereldtop loop, lijkt het soms dat mijn start niet zo goed is. Maar in dit veld valt het veel meer op als ik goed weg ben."

Schippers vervolgt haar seizoen nu weer buiten Nederland in de Diamond League. Ze maakt voor de EK nog haar opwachting in Lausanne, Monaco en Londen.

Jamile Samuel prolongeerde het goud op de 100 meter. Ze spurtte met lichte tegenwind in de kille avonduren naar een tijd van 11,47 seconden en bleef daarmee Naomi Sedney (zilver met 11,57) en Marije van Hunenstijn (brons met 11,63) voor.

Martina

Bij de mannen veroverde Churandy Martina voor de zevende keer in zijn loopbaan de Nederlandse titel op de 100 meter. De geboren Curaçaoënaar spurtte naar de overwinning in 10,43 seconden.

Voormalig honkballer Chris Garia, die deze winter al verraste met de indoortitel op de 60 meter én deze zomer op de EK in Berlijn mag starten op de 100 meter, finishte als tweede in 10,53 en Joris van Gool als derde in 10,61.

Martina liep dit seizoen nog niet onder de limiet van 10,30 seconden, maar hij mag op het EK sowieso starten omdat hij de regerend Europees kampioen is.

Martina liep dit buitenseizoen al heel wat wedstrijden, maar van echte toptijden was nog geen sprake. Hij plaatste zich wel voor de 200 meter bij de EK in Berlijn.

"Of ik daar beide afstanden doe, bepaal ik ter plekke. Ik wil nu vooral nog een aantal wedstrijden goed lopen. Ik sukkel eigenlijk nog steeds met mijn achillespees, maar het gaat steeds beter. Ik heb een manier gevonden om de pijn tegen te gaan, maar die is nog niet verdwenen. Ik zit op 85 procent denk ik."