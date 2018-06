Hassan en Visser melden zich met blessure af voor NK atletiek

Hassan veroverde in maart op de WK indoor nog brons op de 1.500 meter, maar sukkelde daarna met haar knie. Ze heeft nog geen wedstrijden gelopen in de buitenlucht. Hassan is wel al geplaatst voor de EK in Berlijn en kan daar uitkomen op de 1.500 en 5.000 meter.

Visser verbeterde onlangs in Stockholm het Nederlands record op de 100 meter horden. Ze liep de 12,77 uit 1989 van Marjan Olyslager eindelijk uit de boeken en zette het nieuwe record op 12,71 seconden.

Ook Rutger Smith heeft zich afgemeld bij de organisatie. De discuswerper wilde zich op de NK plaatsen voor de EK in Berlijn, maar hij is ziek geweest en voelt zich nog niet sterk genoeg.

Schippers

Eerder deze maand werd bekend dat Dafne Schippers wél van de partij is bij de NK in haar thuisstad Utrecht. Ze heeft zich ingeschreven voor de 100 meter, die vrijdag op het programma staat.

Schippers sloeg vorig jaar de NK in haar geboortestad over, omdat ze in aanloop naar de WK in Londen de voorkeur gaf aan een extra trainingsperiode. In 2016 was ze eveneens afwezig.

Bij de mannen is Churandy Martina op de 100 meter de blikvanger. Hij treft onder anderen Hensley Paulina, Solomon Bockarie, Taymir Burnet en Christopher Garia.

De NK atletiek zijn van 21 tot en met 24 juni op atletiekbaan Maarschalkerweerd. Het polsstokhoogspringen is op het Domplein in het centrum van Utrecht.