Team Brunel wil profiteren van 'thuiswater' in titelstrijd Volvo Ocean Race

Ook Mapfre (Spanje) en Dongfeng (China) zijn nog in de race voor de titel. De boot die van deze drie kanshebbers komend weekeinde als eerste aankomt in finishplaats Den Haag schrijft de dertiende editie van de zeilrace om de wereld op zijn naam.

Bekking is positief gestemd over de winstkansen van zijn team in de etappe die in Zweden begint. "We zitten in een flow", zegt Bekking, die voor de achtste keer meedoet aan de Volvo Ocean Race. De titel veroverde hij nog nooit.

"We gaan elke etappe sneller. Ik zeil bovendien de komende dagen op mijn thuiswater. Ik woon al ruim 25 jaar in Denemarken en in de finishplaats Den Haag ben ik opgegroeid. We hebben alle ingrediënten om te winnen."

Slimmer

Bekking en zijn bemanning kwamen in de loodzware uithoudingsproef, die vorig jaar op 22 oktober in Alicante begon en ruim 80.000 kilometer omvat, moeizaam op gang. Met overwinningen in de zevende, negende en tiende etappe, vorige week in Gothenburg, stoomde de Nederlandse boot van de zesde naar de gedeelde eerste plek in het klassement.

"Als je snel bent, ben je doorgaans ook iets slimmer. De kaarten zijn voor ons de goede kant op gevallen. We moeten nu gewoon de twee rode boten achter ons laten", doelt Bekking op Mapfre en Dongfeng, met oud-olympiër Carolijn Brouwer aan boord.

In de 45-jarige historie van de zeilrace om de wereld is de strijd om de eindzege nog nooit zo spannend geweest. "Drie boten die nog kunnen winnen, een fantastisch scenario", aldus Bekking.

Donderdagmiddag is om 14.00 uur Nederlandse tijd in het Zweedse Gothenburg de start van de afsluitende 'sprintetappe' over ongeveer 1.300 kilometer. In 2006 was ABN AMRO I de laatste Nederlandse winnaar van het evenement.