Koepka prolongeert als eerste golfer sinds 1989 titel op US Open

Koepka liep zondag in Southampton, New York, een ronde van 68 slagen en troefde daarmee zijn concurrenten af. Hij is de eerste golfer die US Open twee keer op rij weet te winnen sinds Curtis Strange in 1989.

Tommy Fleetwood eindigde op één slag meer dan Koepka. De Engelsman zorgde op de laatste dag voor een daverende verrassing door als vroege starter een ronde te lopen van 63 slagen.

Daarmee evenaarde hij de laagste score in de US Open. Op de laatste drie holes liet Fleetwood nog fraaie kansen op birdies liggen. De 27-jarige Brit is de zesde golfer die bij de US Open op een dagscore van 63 eindigt.

Johnson

Dustin Johnson, de nummer één van de wereld, eindigde samen met landgenoot Tony Finau als derde op twee slagen van de winnaar. Johnson was zaterdag zijn voorsprong van vier slagen kwijtgeraakt.

De Amerikaanse golfer had last van de sterke wind die in de middag opstak op de baan van Shinnecock Hills. Daardoor moest hij zondag de leiderspositie delen met zijn landgenoten Daniel Berger (66 slagen), Finau (66 slagen) en titelverdediger Koepka (72 slagen).

Koepka kon zich op de achttiende en laatste hole een bogey permitteren om de winst van zijn tweede major veilig te stellen. Met die bogey verzekerde hij zich van de zege en 1,86 miljoen euro (2,16 miljoen dollar) prijzengeld.