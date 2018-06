Alonso ziet 'Triple Crown' na winst in Le Mans als 'zeer aantrekkelijk' doel

"De 'Triple Crown' is nu zeker een zeer aantrekkelijk doel voor mij geworden", zegt Alonso na zijn zege op de persconferentie in Le Mans. "Ik wil op die manier ook een betere en completere coureur worden."

De 'Triple Crown' bestaat naast het winnen van de 24 uur van Le Mans uit een zege in de Grand Prix van Monaco in de Formule 1 en de Indy 500. Alleen die laatste prijs ontbreekt nog op het palmares van Alonso. De Brit Graham Hill is tot nu toe de enige coureur die de drie races wel allemaal wist te winnen.

"Om een complete coureur te worden, moet je in alle series kunnen winnen van de specialisten uit die serie", vervolgt Alonso. "Het is geweldig om de coureurs die elke truc kennen, te verslaan en dat hoge niveau te halen. Dat maakt het voor mij zo aantrekkelijk."

De tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 maakte vorig jaar zijn debuut in de Indy 500, waar hij met nog twintig van de tweehonderd rondes te gaan de strijd moest staken vanwege een kapotte Honda-motor. Tot dat moment reed hij steevast in de top tien en ging hij zelfs 27 rondes aan de leiding.

Indy 500

"De Indy 500 is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van de 'Triple Crown'", stelt Alonso. "Ik heb het vorig jaar al eens geprobeerd met dat doel voor ogen. Ik ging toen aan de leiding in de race en kon winnen, maar miste uiteindelijk die kans."

In de 24 uur van Le Mans ging Alonso zondag wel met de overwinning aan de haal. Hij zag zijn teamgenoot Nakajima als eerste de finish passeren.

"Normaal ben ik gewend om zelf achter het stuur te zitten", aldus de 36-jarige coureur. "Ik wist niet of televisie kijken, slapen of de MotoGP volgen op dat moment de beste optie was voor mij. Het was een zeer intense race, maar het gevoel, de adrenaline en de emoties na afloop zijn geweldig en nemen alle vermoeidheid en stress weg."

Alonso won eerder dit jaar met Buemi en Nakajima ook al de 6 uur van Spa, waardoor het trio aan de leiding gaat in het World Endurance-kampioenschap.