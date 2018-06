Team van Alonso bezorgt Toyota eerste zege in 24 uur van Le Mans

Het trio was in de kwalificaties al verantwoordelijk voor de snelste tijd. De grootste concurrent in de LMP1-klasse was de Toyota met startnummer 7, maar die moest in de laatste uren van de befaamde 24-uursrace mede door twee tijdstraffen afhaken.

Dat team, bestaande uit de Japanner Kamui Kobayashi, de Brit Mike Conway en de Argentijn José Maria Lopez, moest zich zo tevredenstellen met de tweede plek.

De Rebellion van de Fransman Thomas Laurent, de Zwitser Mathias Beche en de Amerikaan Gustavo Menezes eindigde op gepaste achterstand als derde.

Door de winst in Le Mans is Alonso nog één overwinning verwijderd van het voltooien van de zogeheten 'Triple Crown', die naast het winnen van de 24 uur van Le Mans bestaat uit een zege in de Grand Prix van Monaco in de Formule 1 en de Indy 500. Alleen die laatste prijs ontbreekt nog op zijn palmares. De Brit Graham Hill is de enige coureur die daar tot nu toe in geslaagd is.

Racing Team Nederland

In de LMP2-klasse was de zege voor de Oreca van G-Drive Racing, met onder anderen oud-Formule 1-coureur Jean-Eric Vergne. Dat team eindigde als vijfde overall.

Racing Team Nederland van Jan Lammers, Frits van Eerd en Giedo van der Garde eindigde als negende in de LMP2-klasse en als dertiende in het algemeen klassement. De equipe kende op een probleem met de uitlaat na een vlekkeloze race.

In de GTE Pro-klasse boekte de Porsche met startnummer 92 de overwinning. Bij de amateurs was de winst eveneens voor een Porsche. Dempsey-Proton Racing ging daarin met de zege aan de haal.

Jeroen Bleekmolen eindigde in die klasse op het podium. De Nederlander bereikte met Ben Keating en Luca Stolz in hun Ferrari F488 als derde de finish.