Bendsneyder valt na schuiver uit in Moto2, Lorenzo wint MotoGP-race

Bendsneyder was op het Circuit de Catalunya vanaf de 26e plaats gestart. Lang duurde zijn race niet, want hij kwam al vroeg in aanraking met twee andere coureurs en schoof onderuit.

Het is al de tweede race op rij dat Bendsneyder de finish niet haalt. De Tech3-rijder viel twee weken geleden in Mugello uit met technische problemen.

De negentienjarige Rotterdammer kent nog geen prettig debuutseizoen in de Moto2. Sinds zijn overstap uit de lichtere Moto3-klasse wist Bendsneyder nog geen punt te pakken.

Zestiende

Zijn beste klassering is de zestiende positie, net niet genoeg voor een punt. Zowel in Jerez als Le Mans eindigde Bendsneyder op die positie.

De zege ging naar Fabio Quartararo uit Frankrijk, die vanaf poleposition gestart was. Miguel Oliviera reed vanaf de zeventiende startplaats naar plek twee, terwijl Alex Marquez de derde podiumstek voor zich opeiste.

In de Moto3 ging de winst eerder op zondag naar Enea Bastianini. De Italiaan bleef zijn landgenoot en WK-leider Marco Bezzecchi nipt voor. Gabriel Rodrigo uit Argentinië eindigde als derde.

MotoGP

In de MotoGP boekte Jorge Lorenzo zijn tweede overwinning op rij. De 31-jarige Spanjaard had twee weken geleden op het Italiaanse circuit van Mugello al zijn eerste zege voor Ducati geboekt.

De coureur van Mallorca maakte onlangs bekend dat hij na dit seizoen verhuist van Ducati naar het fabrieksteam van Honda, waar de drievoudig wereldkampioen in de MotoGP een duo gaat vormen met landgenoot Marc Márquez. Lorenzo moest lang wachten op succes met Ducati, maar heeft de smaak ineens te pakken.

Hij startte op het Circuit de Catalunya van poleposition en reed vrijwel de hele race aan kop. Alleen in de eerste ronde moest Lorenzo de leiding even afstaan aan regerend kampioen Márquez, die als tweede eindigde en de leiding in de WK-stand verstevigde. Valentino Rossi kwam als derde over de finish.