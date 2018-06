Johnson levert na belabberde ronde royale voorsprong in op US Open

Johnson was de derde ronde zaterdag (lokale tijd) begonnen met een voorsprong van vier slagen, maar de sterke wind die in de middag opstak op de baan van Shinnecock Hills in Southampton bracht Johnson in de problemen.

Uiteindelijk noteerde hij een score van 77 slagen (zeven boven par) en kwam hij uit op een totaal van 213 slagen. Johnson moet de leiderspositie nu delen met zijn landgenoten Daniel Berger (66 slagen), Tony Finau (66) en titelverdediger Brooks Koepka (72).

Johnson was niet de enige die moeite had met de omstandigheden. Phil Mickelson, die 81 slagen nodig had, raakte zo gefrustreerd dat hij tegen een nog bewegende bal sloeg.

Dat leverde de topgolfer behalve twee strafslagen ook veel kritiek op. "Dit deed ik niet uit een gebrek aan respect. Als mensen dat wel zo zien, bied ik hen bij dezen mijn excuses aan", aldus Mickelson.

Woods

Eerder het toernooi wisten verschillende toppers als Tiger Woods, Rory McIlroy, Jordan Spieth en Jason Day de cut niet te halen, waardoor zij al uitgeschakeld zijn.

Het US Open wordt voor het eerst sinds 2004 weer afgewerkt op de Shinnecock Hills Golf Club. Vorig jaar werd het toernooi nog op Erin Hills gespeeld.