Woods kent slechtste start ooit op US Open, landgenoot Johnson leidt

De harde wind maakte lage scores nagenoeg onmogelijk op Long Island, ten oosten van New York. Woods ging rond in 78 slagen en kende daarmee zijn slechtste start op het US Open ooit.

Ook toppers als Phil Mickelson, Bubba Watson (beiden 77 slagen), Jordan Spieth (78), Jason Day (79) en Rory McIlroy (80) konden maar moeilijk omgaan met de wind. Ze staan net als Woods na de eerste dag al op forse achterstand.

Zowel drievoudig winnaar Woods als Spieth, de kampioen van 2015, moest al vroeg een triple bogey (+3) invullen op zijn scorekaart. "Het was lastig, maar dan nog mag ik niet twee keer een dubbele bogey en zelfs een triple maken", erkende de 42-jarige Woods, die na lang blessureleed op de weg terug is.

Veertienvoudig majorwinnaar Woods was in 2000, 2002 en 2008 de beste op de US Open. Eerder dit jaar deed hij na twee jaar afwezigheid al mee aan de Masters in Augusta, waar hij als 32e eindigde.

Johnson

Johnson, de Amerikaanse nummer één van de wereld, legde de eerste ronde af in 69 slagen (1 onder par) en staat daarmee samen met zijn landgenoten Scott Piercy en Russell Henley en de Engelsman Ian Poulter aan kop.

"Voor mijn gevoel heb ik vandaag alles goed gedaan", zei Johnson, die vorige week de St. Jude Classic in Memphis won en daarmee de eerste plek op de wereldranglijst weer overnam van Justin Thomas. De 33-jarige Amerikaan was twee jaar geleden de beste op het US Open en aast nu op zijn tweede major.

"Ik wist dat het zwaar zou worden gezien de omstandigheden. Het is dan zaak om de hele dag gefocust en geduldig te blijven, dat heb ik gedaan." Johnson wist vier birdies tegenover drie bogeys te zetten.