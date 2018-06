Alonso pakt met Toyota poleposition voor 24 uur van Le Mans

Alonso was samen met de Japanner Kazuki Nakajima en Sébastien Buemi uit Zwitserland de snelste tijdens de drie kwalificatiesessies.

In de laatste sessie zette Nakajima de beste tijd neer op het 13,626 kilometer lange Circuit de la Sarthe. Hij kwam namens Toyota tot 3.15,377.

De Toyota met nummer 8 was daarmee precies twee seconden sneller dan de andere Toyota (startnummer 7), die wordt gedeeld door Mike Conway, Kamui Kobayashi en José Maria López.

"Ik ben heel blij dat Kamui ons op pole heeft gezet, dat wilden we ook", zei Formule 1-coureur Alonso. "Maar we hebben nog niets, dit is pas de voorbereiding op de race. We hebben 24 lange uren voor ons. Tot nu toe gaat alles goed, we hebben geen enkel probleem met de auto. We zijn er klaar voor."

Triple Crown

Alonso wil in navolging van Graham Hill de 'Triple Crown of Motorsport' op zijn naam krijgen. De rijder van Formule 1-team McLaren heeft de Grand Prix van Monaco in de Formule 1 al binnen en nu moet hij ook nog de Indy 500 en de 24 uur van Le Mans zien te winnen.

Vorig jaar maakte Alonso in Indianapolis zijn debuut in de Indy 500. Hij viel op de oval uit terwijl hij aan de leiding lag.

De afgelopen drie jaar pakte Porsche de winst in Le Mans. Het Duitse automerk heeft zich nu echter teruggetrokken. De Toyota's, die vorig jaar allemaal door technische problemen werden getroffen, zijn daarom favoriet voor de zege.

Debutant Renger van der Zande begint met de Dragonspeed 10 vanaf de zesde plek aan de beroemdste langeafstandsrace. De 32-jarige Van der Zande is de enige Nederlander die uitkomt in de eliteklasse LMP1.

Ho-Pin Tung, die vorig jaar de LMP2-bolide uit het raceteam van de bekende stuntman Jackie Chan zo verrassend naar de tweede plaats stuurde, start vanaf de negentiende positie.

Racing Team Nederland met Giedo van der Garde, Jan Lammers en Frits van Eerd kwalificeerde zich als 29e van zestig teams.

De 24 uur van Le Mans begint zaterdag om 15.00 uur.