Team Brunel wint in Zweden tiende etappe Volvo Ocean Race

De vloot van zeven boten was afgelopen zondag in Cardiff van start gegaan voor een tocht over ruim 2.400 kilometer. In de loop van donderdag wist Brunel op pure snelheid de leidende positie over te nemen van Mapfre.

"We hebben het als team fantastisch gedaan", liet Bekking vanaf zijn jacht opgetogen weten. "Dit is een resultaat dat we niet hadden durven dromen. De druk was hoog in de slotfase, maar we hebben de boot aan de gang kunnen houden zonder gekke dingen te doen. We hielden het hoofd koel."

De Spaanse boot Mapfre kwam uiteindelijk als tweede over de finishlijn. De achterstand op Team Brunel was minder dan twee minuten. Daardoor beginnen beide teams met 65 punten als koplopers aan de laatste etappe.

AkzoNobel

Team AkzoNobel van de Nederlandse schipper Simeon Tienpont kwam als derde binnen in Göteborg, circa negentien minuten later dan Brunel.

Het Dongfeng Race Team, met Carolijn Brouwer aan boord, begon als klassementsleider aan de tiende etappe. De Chinese boot komt waarschijnlijk als vierde aan in Zweden.

Dat zou betekenen dat ook Dongfeng, met 64 punten en nog een bonuspunt tegoed, met hetzelfde aantal punten als Brunel en Mapfre aan de laatste etappe begint.

De elfde etappe richting Den Haag start op 21 juni en is de kortste rit van deze zeilrace om de wereld.