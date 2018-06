Werper Cordemans vestigt strikeoutrecord in hoofdklasse

De 43-jarige speler van het Nederlands team passeerde daarmee het record van Bart Volkerijk, die zijn loopbaan in 1996 met 1.948 strikeouts in de hoofdklasse beëindigde.

Cordemans is bovendien de werper met de meeste overwinningen op het hoogste niveau in Nederland. De geboren Schiedammer, sinds 1994 actief in de hoofdklasse, staat inmiddels op 188 zeges.

De oud-speler van onder meer Neptunus, ADO en Sparta-Feyenoord komt sinds 1995 uit voor Oranje. Met de equipe won hij in 2011 de Baseball World Cup.

Cordemans werd in zijn loopbaan maar liefst tien keer tot pitcher van het jaar verkozen. Hij won de prijs voor het eerst in 1999, waarna hij ook in 2002, 2003, 2005, 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 en 2017 de beste werper van de hoofdklasse was.