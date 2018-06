Tung: 'Aan onze stand verplicht zonder pech podium te rijden in Le Mans'

"Als we geen problemen kennen gedurende de race, dan zijn we het aan onze stand verplicht opnieuw het podium te halen. Als dat niet lukt, ben ik absoluut teleurgesteld", vertelt de 35-jarige Tung, die vorig jaar tweede werd, in gesprek met NUsport.

Tung, die zowel de Nederlandse als de Chinese identiteit heeft, neemt samen met Stéphane Richelmi uit Monaco en de Fransman Gabriel Aubry deel aan de LMP2, de op een na sterkste klasse in Le Mans.

Vorig jaar zette de in Velp geboren coureur een historische prestatie neer, door naast de winst in de tweede klasse ook op het algemene podium te komen én zelfs een tijd aan de leiding te rijden.

Daardoor heeft Tung met name in China veel meer aandacht gekregen. Bovendien leidt het team van acteur Jackie Chan in het wereldkampioenschap na één race op het circuit van Spa, voorafgaand aan Le Mans. Daardoor zijn nog meer ogen gericht op de Oreca-Gibson met startnummer 38.

Gecompliceerd

Ondanks de toenemende druk heeft Tung zich niet anders voorbereid dan vorig jaar. "Ik laat me persoonlijk niet veel leiden door prestaties van vorig jaar. We moeten de race gewoon weer opnieuw benaderen", aldus de coureur.

"Het is een zeer complexe race,. Niet alleen technisch gezien, maar ook lichamelijk en mentaal. Het voordeel is dat we ervaring hebben en daarom weten wat we kunnen. Als we net als vorig jaar in goeden doen zijn, moeten we naar de winst in onze klasse streven."

Tung vindt het echter "niet realistisch" om te verwachten dat ze dit jaar weer het algemene podium beklimmen. "Het enige wat we misschien kunnen doen, is profiteren van problemen bij de LMP1-teams."

Concurrentie

Tung, die voor de zesde keer deelneemt aan Le Mans, ziet twee voorname concurrenten: het G-Drive Racing-team met startnummer 26 en het Signatech Alpine-team met startnummer 36. Signatech Alpine is tevens de eerste belager van Tungs team in de stand om het wereldkampioenschap.

De DragonSpeed met nummer 31 is een outsider, waarbij de omstandigheden een belangrijke rol zullen gaan spelen, voorspelt Tung. "DragonSpeed rijdt op Michelin-banden die in bepaalde condities sneller zijn dan de Dunlop-banden die wij gebruiken."

Wat betreft de LMP1 is de Nederlandse Chinees stellig: "Zonder pech winnen de Toyota's. De auto met onder anderen F1-coureur Fernando Alonso is topfavoriet."

Jackie Chan

De wereldberoemde acteur, stuntman en filmproducer Chan zal niet aanwezig zijn bij de race in Frankrijk. De 64-jarige eigenaar van het team Jackie Chan Racing was er vorig jaar ook niet, toen hij Tung en zijn teamgenoten via een liveverbinding naar de winst in hun klasse zag racen.

De 24 uur van Le Mans start zaterdag om 15.00 uur op het Circuit de la Sarthe in de buurt van Le Mans.