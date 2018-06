Sharapova en Keys slaan Birmingham over met oog op Wimbledon

De 31-jarige Sharapova, tweevoudig winnares in Birmingham (2004 en 2005), worstelt al het hele seizoen met fysieke problemen.

"Ik moet aan mijn lichaam denken. Ik moet ervoor zorgen dat ik fit blijf en dat betekent dat ik soms een toernooi moet overslaan", laat de voormalige nummer één van de wereld weten.

De 23-jarige Keys, die twee jaar geleden zegevierde op het Engelse gras, heeft sinds kort last van een buikspierblessure.

"Ik moet nu zoveel mogelijk rust nemen", geeft de halvefinalist op Roland Garros (nederlaag in twee sets tegen haar landgenote en goede vriendin Sloane Stephens) vorige week te kennen.

Vekic

De organisatie van het toernooi in Birmingham heeft Donna Vekic aan het deelnemersveld toegevoegd. De 21-jarige Kroatische stond in 2013 al in de finale. Vekic verloor toen van de inmiddels gestopte Slowaakse Daniela Hantuchova.

"Het is een enorme bonus dat we Vekic aan het schema kunnen toevoegen. Natuurlijk is het jammer dat Sharapova en Keys niet meedoen, maar we hebben nog steeds een van de beste deelnemersvelden ooit", zegt toernooidirecteur Patrick Hughesman.

Petra Kvitova, tweevoudig winnares van Wimbledon, verdedigt haar titel in Birmingham. Ook de regerend Wimbledon-kampioene Garbiñe Muguruza doet mee.

Wimbledon begint dit jaar op maandag 2 juli. De Nederlandse Kiki Bertens is als nummer 21 van de wereld al verzekerd van een plek in het hoofdtoernooi van de derde Grand Slam van het jaar.