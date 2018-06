Alonso snelste in eerste kwalificatiesessie voor 24 uur van Le Mans

De 36-jarige Alonso deelt die bolide met de 33-jarige Japanner Kazuki Nakajima en de 29-jarige Zwitser Sébastien Buemi.

Er volgen donderdagavond nog twee kwalificatiesessies voor de race die zaterdag om 15.00 uur begint. De startvolgorde wordt bepaald op basis van de beste tijd van ieder team.

Alonso heeft een missie. De tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 wil in navolging van Graham Hill de 'Triple Crown of Motorsport' op zijn naam krijgen.

De rijder van McLaren heeft de Grand Prix van Monaco in de Formule 1 al binnen, nu moet hij ook nog de Indy 500 en de 24 Uur van Le Mans zien te winnen.

Alonso debuteerde vorig jaar in Indianapolis. Hij viel op de 'Oval' uit terwijl hij aan de leiding lag. Komend weekeinde gaat hij proberen te zegevieren in 'Le Mans'.

Wennen

Alonso was blij dat hij samen met Nakajima en Buemi de snelste was in de eerste kwalificatiesessie, maar hij benadrukte ook dat daar niet al te veel conclusies aan moeten worden verbonden.

"In de kwalificatie was het vooral zaak om te wennen aan rijden in het donker. Het ging goed, al moet ik nog wat rempunten ontdekken."

Nakajima bezorgde de Toyota met startnummer 8 voorlopig poleposition door met 3.17,270 de beste tijd neer te zetten op het 13,626 kilometer lange Circuit de la Sarthe. De Japanner was 0,107 seconde sneller dan de andere Toyota (nummer 7).

De afgelopen drie jaar pakte Porsche de winst in de 24 uur van Le Mans. Het Duitse automerk heeft zich nu echter teruggetrokken. De Toyota's, die vorig jaar allemaal werden getroffen door technische problemen, zijn daarom favoriet voor de zege.

Racing Team Nederland van Frits van Eerd, Jan Lammers en Giedo van der Garde noteede in de eerste kwalificatiesessie de negentiende tijd. Het Nederlandse team komt uit in de tweede klasse, de LMP2.