Handballers lopen eerste WK sinds 1961 mis na verlies tegen Zweden

Oranje had de heenwedstrijd afgelopen zaterdag in Den Bosch nog verrassend met 25-24 gewonnen, maar de uitslag in die wedstrijd was dus niet groot genoeg om het WK te bereiken.

De Nederlandse mannen, die de laatste jaren in de schaduw staan van de veel succesvollere vrouwenploeg, deden slechts één keer mee aan de mondiale titelstrijd (1961).

Oranje was nog wel met een goed gevoel afgereisd naar Scandinavië, maar Zweden werkte de onverwachte nederlaag uit de heenwedstrijd vrij overtuigend weg. Bij rust leidde de viervoudig wereldkampioen en nummer twee van het afgelopen EK al met 14-7.

In de tweede helft bood Nederland wel wat meer tegenstand, maar Zweden was een maatje te groot en pakte het ticket voor het WK van volgend jaar in Duitsland en Denemarken.