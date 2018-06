Lammers trots dat hij op 62-jarige leeftijd weer in 24 uur Le Mans start

"Ik focus me nu vooral op de race van komend weekend, daar kijk ik enorm naar uit", zegt Lammers vanuit Le Mans tegen NUsport. "Ik ben nog niet zo bezig met wat ik vanaf maandag ga doen."

Zeker is dat de 62-jarige Lammers na de 24 uur van Le Mans bij Racing Team Nederland wordt vervangen door het 23-jarige Formule 2-talent Nyck de Vries. Het Nederlandse team in het World Endurance Championship bestaat verder uit voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde (33) en Frits van Eerd (50), directeur van Jumbo Supermarkten.

"Je kunt natuurlijk niet tot je negentigste blijven racen", beseft Lammers. "Ik ben er trots op dat ik als 62-jarige nu nog in de situatie ben dat ik kan stoppen op niveau, of misschien toch nog doorga. Ik zie het echt als een voorrecht dat ik deel uit mag maken van dit team. Het is een vriendenploeg waarmee we mooie dingen beleven."

Lammers vertelt dat hij graag op niveau door zou willen gaan. "Bijvoorbeeld binnen de Europese series van Le Mans. Maar ik ben geen coureur die geld meebrengt, dus het is afwachten of er ergens een plaatsje voor me vrijkomt."

24e deelname

Lammers debuteerde in 1983 in Le Mans en wordt de eerste coureur die 35 jaar na zijn debuut nog actief is in de legendarische race. Sinds zijn debuut was de geboren Zandvoorter niet jaarlijks actief op Le Mans.

De komende editie wordt zijn 24e deelname, waarmee hij zesde op de eeuwige ranglijst staat. In 1988 boekte hij zijn enige overwinning.

Met Racing Team Nederland komt de coureur uit in de tweede klasse, de LMP2. "De wedstrijd is voor ons geslaagd als we zonder problemen de finish halen", zegt Lammers, die 23 Grands Prix in de Formule 1 reed.

"De ervaring leert dat je jezelf dan enorm kunt verrassen. Als we het geluk hebben dat veel andere teams wél met problemen te maken krijgen, kunnen we zomaar op het podium belanden."

Giedo van der Garde, Jan Lammers en Frits van Eerd

Avontuurlijk

Lammers ziet er niet tegenop dat Le Mans mogelijk zijn laatste wedstrijd wordt. "Het leuke van mijn leven is dat het zo avontuurlijk is. Ik ben heel erg nieuwsgierig en dat heeft me in het verleden al veel gebracht."

"Het zou best kunnen dat ik na maandag in het beruchte zwarte gat val, zoals wel meer sporters hebben meegemaakt. Ik blijf in ieder geval nog dingen doen voor de NOS en verder zien we het wel."

Maar eerst gaat Lammers nog één keer gas geven in Le Mans. De planning bij Racing Team Nederland is dat elke coureur steeds twee uur rijdt en vier uur rust heeft, zodat Lammers zich opmaakt voor vier 'stints' van twee uur.

"Ik kijk er enorm naar uit om straks weer over het circuit te rijden. Ik zal ongetwijfeld minder snel zijn dan een paar jaar geleden. Misschien duurt het iets langer voordat ik het ritme vind, maar zodra ik dat ritme heb, hoef ik niet onder te doen voor de rest."

De 24 uur van Le Mans begint zaterdag om 15.00 uur.