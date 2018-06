Nederlanders Gregorius en Albies spelen weer hoofdrol in MLB

Gregorius bezorgde New York Yankees met twee homeruns de winst tegen Washington Nationals (3-0). Albies sloeg een Grand Slam-homerun, met alle honken bezet, voor Atlanta Braves in de wedstrijd tegen New York Mets (8-2).

De 28-jarige Gregorius sloeg de bal in de tweede en zesde inning over de hekken. De international van Oranje bracht zijn totaal aantal homeruns dit seizoen op dertien.

Gregorius kende vooral een sterk begin van het seizoen. De korte stop nam de Yankees daarin bij de hand en was de laatste weken iets minder op dreef, maar was tegen de Nationals dus weer bepalend.

Gregorius mag zich nu de eerste korte stop in de geschiedenis van de Yankees noemen die tijdens drie wedstrijden in één seizoen minimaal twee homeruns slaat.

Albies

De 21-jarige Albies, geboren op Curaçao, is een van de revelaties van dit seizoen in de MLB. De Antilliaanse tweedehonkman van de Braves sloeg al zestien homeruns.

Tegen de Mets wist Albies voor de tweede keer in een maand tijd de bal over de hekken te slaan op het moment dat alle honken bezet waren. Hij deed dat in de zesde inning, bij een achterstand van 2-1.

De Curaçaoënaar debuteerde vorig jaar augustus in de Major League, waar hij op dat moment de jongste speler was. Albies had in aanloop naar zijn debuut al indruk gemaakt in de Minor League.