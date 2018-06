Verspringer Rutherford beëindigt loopbaan na dit seizoen

De voormalig olympisch en wereldkampioen verspringen laat in een verklaring weten dat hij nog één keer zal deelnemen aan de EK atletiek, die dit jaar in augustus plaatsvindt in Berlijn.

"Ik ga nog één keer voor de Europese titel. En ik zal ook springen op de Diamond League-wedstrijden in Birmingham en Londen", schrijft de regerend Europees kampioen. "Ik ben heel trots op mijn carrière, maar voor mensen die in de sport thuis zijn, komt het pensioen vroeg."

Rutherford was op een zeker moment in bezit van alle mogelijke outdoortitels in het verspringen: de nationale titel, de Europese titel, de wereldtitel, olympisch goud en winst in de Diamond League.

De verspringer haalde bij de Olympische Spelen 2012 in Londen op de voor de Britten succesvolle 'superzaterdag' zijn gouden medaille.