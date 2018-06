Boksster Fontijn prolongeert Europese titel in Sofia

De dertigjarige Schiedamse plaatste zich voor de eindstrijd door een overwinning op de Duitse Sarah Scheurich.

Het was voor Fontijn haar derde gouden plak bij het EK. In 2014 was ze voor het eerst succesvol. In dat jaar eindigde ze ook als derde bij het WK in Zuid-Korea.

Bij de Spelen in 2016 in Rio de Janeiro behaalde ze een zilveren medaille. In 2015 won ze goud bij de Europese Spelen in Baku en in 2017 veroverde ze in het Italiaanse Cascia opnieuw de Europese titel.

Fontijn werd eerder dit jaar uitgeroepen tot boksster van het jaar. Ze werd in februari onderscheiden tijdens een ceremonie in Sochi.