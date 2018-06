Voormalig wereldkampioen Haye (37) beëindigt bokscarrière

Haye maakt zijn afscheid bekend in een persoonlijke verklaring. "Ik zal blijven vechten, want dat zit in mijn DNA", schrijft hij. "Het leven is een groot gevecht, van begin tot einde, zo realiseer ik me."

"Maar vandaag kondig ik mijn afscheid als professioneel bokser aan. Dat betekent dat mijn dagen in de ring officieel achter me liggen."

Eind 2011 stopte Haye ook al eens, om in januari 2016 terug te keren in de ring. Sinds zijn rentree won hij nog maar twee van zijn vier gevechten. Zijn laatste gevecht was vorige maand tegen Tony Bellew, waarin hij in de vijfde ronde knock-out ging.

Klitschko

Tussen 2004 en 2010 bleef Haye veertien duels op rij ongeslagen. Die serie werd beëindigd door Wladimir Klitschko, waardoor de Oekraïner de wereldtitel van hem overnam.

De nederlaag tegen Klitschko was een van de vier verliespartijen in de carrière van Haye, die 28 duels wist te winnen, waarvan liefst 26 op knock-out.

"Ik wil het boksen bedanken", aldus Haye. "Ik ben in staat geweest om mijn jongensdroom waar te maken. Dat begon toen mijn vader Deron mij als nerveuze tienjarige meenam naar Fitzroy Lodge Amateur Boxing Club."