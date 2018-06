Basketballers naar WK-finale 3x3 tegen Servië

De Nederlandse ploeg met Aron Roijé, Dimeo van der Horst, Jesper Jobse en Sjoerd van Vlisteren neemt het later op dinsdag in de finale op tegen Servië. Bij het vorige WK verloor Oranje nog in de eindstrijd met 21-17 van het Balkanland.

Eerder op de dag won Nederland in de hoofdstad van de Filipijnen in de kwartfinales met 18-16 van Canada. Jobse is met 43 punten gedeeld topscorer van het toernooi.

Ook Van der Horst is met 36 punten goed op dreef voor Oranje. Roijé tekende 27 punten aan en Van Vlisteren was op weg naar de finale goed voor veertien punten.

Basketbal 3x3 is een sport die over twee jaar voor het eerst wordt gespeeld op de Olympische Spelen van Tokio. Teams van drie spelers gebruiken tijdens wedstrijden slechts één basket. Het eerste WK in de nieuwe sport werd in 2012 gespeeld.

De Nederlandse vrouwen werden maandag in de groepsfase uitgeschakeld. Drie zeges in vier wedstrijden waren onvoldoende voor een plek in de kwartfinales.

De WK-finale tussen de mannen van Nederland en Servië begint om 15.00 uur Nederlandse tijd.