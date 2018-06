Van der Poel klopt sprinter Bouhanni en wint Ronde van Limburg

De Belg Tim Merlier (Vérandas Willems-Crelan) eindigde als derde. Het is voor Van der Poel de tweede keer dat hij de eendaagse koers op zijn naam schrijft.

Bouhanni won in 2014 onder meer drie etappes in de Giro d'Italia en twee ritten in de Ronde van Spanje. De laatste jaren kon hij zich zelden nog meten met de echte top.

Van der Poel was in 2014 ook al de beste in de Ronde van Limburg. Dat was toen zijn eerste zege als profwielrenner. Van der Poel komt even op de weg uit, nu een polsblessure verhindert dat hij aan mountainbikewedstrijden kan deelnemen.

Eerder deze maand beweest Van der Poel ook al over een sterke sprint te beschikken toen hij de eerste etappe van de Franse koers Boucles de la Mayenne won. Hij pakte er bovendien de eindzege.