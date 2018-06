Herlings is oppermachtig in Frankrijk en loopt uit in strijd om wereldtitel

Voor Herlings was het alweer zijn achtste GP-zege dit seizoen. In de laatste vier GP's won hij steeds beide manches.

Waar Herlings in de eerste manche in Frankrijk van start tot finish aan de leiding reed, moest hij in de tweede manche in de achtervolging o​p het Circuit du Puy de Poursay in St. Jean d'Angely.

Bij de start raakte Herlings ingeklemd en viel hij terug tot ongeveer de tiende plek. Met nog drie minuten en twee ronden te racen nam de KTM-coureur echter de leiding weer over van regerend wereldkampioen Antonio Cairoli.

De koppositie kwam vervolgens niet meer in gevaar. In de WK-stand liep Herlings nog verder uit op zijn Italiaanse rivaal. Hij heeft 486 punten en dat zijn er 62 meer dan Cairoli. De Belg Clement Desalle is met 351 punten de nummer drie.

Coldenhoff

Glenn Coldenhoff kon eveneens terugkijken op een geslaagd weekend. De 27-jarige Nederlander wist in de eerste manche lang Cairoli achter zich te houden en finishte toen als vijfde.

In de tweede manche werd hij zevende, wat leidde tot een zesde plaats overall. In het WK-klassement staat Coldenhoff zevende met 267 punten.

Er staan dit MXGP-seizoen nog tien raceweekenden op het programma. Op 16 september rijden de coureurs in de voorlaatste Grand Prix van 2018 twee manches in Assen.