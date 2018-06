Van der Mark zet goede serie in WK Superbike voort met tweede plek in Brno

Van der Mark moest alleen zijn Britse teamgenoot Alex Lowes voor zich dulden. Lowes en Van der Mark bezorgden Yamaha op het Automotodrom in de Tsjechische stad Brno de eerste 'één-twee' in het WK Superbike.

De Brit Chaz Davies eindigde op zijn Ducati als derde. Regerend wereldkampioen en WK-leider Jonathan Rea viel al vroeg in de race uit na een botsing met teamgenoot Tom Sykes.

De Kawasaki-coureur had een dag eerder de eerste race gewonnen. Van der Mark eindigde toen als vierde, nog achter de Italiaan Marco Melandri (tweede) en Sykes (derde).

Van der Mark is bezig aan een sterk seizoen. Hij won twee races en eindigde al zes keer op het podium. In de strijd om de wereldtitel bezet hij achter Rea (270 punten) en Davies (205 punten) de derde plek met 196 punten.

Leiding

In de tweede race op het circuit van Brno nam Van der Mark zondag even de leiding, maar hij moest die al snel weer afstaan aan Lowes. De 27-jarige Brit zag ook Melandri even voorbij komen.

De Italiaan belandde door een foutje echter buiten de baan, waarna de Yamaha's het initiatief weer in handen namen. Lowes reed naar zijn eerste zege in het WK Superbike en Van der Mark bekroonde het teamwerk met de tweede plek.

"Ik probeerde nog dichter bij Alex te komen om voor de winst te kunnen strijden, maar hij was in de laatste rondes iets sterker", zei Van der Mark. "Ik ben heel blij met dit podium en ook heel blij voor Alex met zijn eerste zege. Dit is een geweldig einde van het weekeinde voor het hele Yamaha-team."

Zijn overwinningen behaalde hij allebei vorige maand allebei op Donington Park in het Engelse Leicestershire. Van der Mark ging daardoor de geschiedenisboeken in als de eerste Nederlander ooit die een race in het WK Superbike won.