Voormalig wereldkampioen Fury wint bij rentree in boksring

De 2.06 meter lange Fury was in de eerste vier rondes de sterkere tegen de veel kleinere Seferi. Het was onduidelijk waarom de Albaniër niet aan de vijfde ronde wilde beginnen. Het gevecht ging over maximaal tien rondes.

Seferi was tijdens de derde ronde tegen de grond gegaan, maar dat kwam vooral doordat hij weggleed en niet door een klap van Fury, die nogal traag oogde ten opzichte van zijn tegenstander.

Fury (29) kwam voor het eerst in actie nadat hij in 2015 de wereldtitels van de bonden WBA, IBF, WBO, IBO, Lineal en The Ring won tegen de Oekraïner Wladimir Klitschko. De Brit raakte zijn titels al snel weer kwijt na een positieve dopingtest.

Vervolgens belandde Fury in een diep dal. Hij raakte verslaafd aan alcohol en drugs en werd depressief. Het zwaargewicht raakte zijn bokslicentie kwijt en woog met 170 kilo zo'n zestig kilo zwaarder dan in zijn glorietijden.