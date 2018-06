Van der Mark eindigt als vierde in eerste race in Brno in WK Superbike

De Brit Jonathan Rae van Kawasaki ging er op het Automotodrom in de Tsjechische stad op overtuigende wijze met de overwinning vandoor.

De Italiaan Marco Melandri van Yamaha (tweede) en Rae's land- en teamgenoot Tom Sykes (derde) legden beslag op de overige podiumplaatsen.

Van der Mark had zich op zijn Yamaha als zesde gekwalificeerd en vocht in de race een duel uit met zijn teamgenoot Alex Lowes.

Problemen

"Ik was tevreden met de kwalificatie", gaf de 25-jarige Nederlander na afloop te kennen aan verschillende media.

"In de race kreeg ik na vijf, zes ronden problemen met mijn voorkant. Ik ben blij dat ik vierde ben geworden, maar ben niet tevreden met mijn race. We zaten veel te ver van de kop. Dat moeten we goed analyseren, zodat we dat zondag kunnen verbeteren. Dan kunnen we meestrijden voor het podium."

Van der Mark won in het voorgaande wedstrijdweekend twee weken geleden op Donington Park in het Engelse Leicestershire nog op bijzonder fraaie wijze beide races.

De Rotterdammer ging daardoor de geschiedenisboeken in als de eerste Nederlander ooit die een race in het WK superbike op zijn naam wist te schrijven.