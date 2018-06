Handballers verrassen Zweden in heenwedstrijd play-offs voor WK

Nederland speelde een zeer degelijke wedstrijd en hield vrijwel constant een kleine voorsprong op de ietwat gemakzuchtig acterende Zweden.

Oranje zag de nummer twee van het afgelopen EK aan het begin van de tweede helft nog wel langszij komen, maar in de spannende slotfase trok het de zege alsnog over de streep.

Doelman Gerrie Eijlers, die met enkele goede reddingen in de eerste helft en aan het begin van de tweede helft heel belangrijk was voor het thuisteam, was na afloop ontzettend trots op zijn teamgenoten.

"Dit is toch de nummer twee van het EK. We hebben vaak teveel respect voor die jongens. Laten we dat nu eens niet hebben, hadden we afgesproken. We hebben heel goed verdedigd en niet opgegeven. Dit hadden we niet verwacht", zei de 37-jarige routinier voor de camera van Ziggo Sport.

Return

Volgens Eijlers zegt deze overwinning echter nog niets voor de return van aankomende woensdag in het Zweedse Kristianstad.

"Dit was goed voor ons gevoel. Laten we in de return weer zonder respect spelen. Zij zullen toch wel iets van druk gaan voelen."

De winnaar van het tweeluik mag volgend jaar deelnemen aan het WK dat wordt gehouden in Duitsland en Denemarken.

De Nederlandse mannen, die de laatste jaren in de schaduw staan van de veel succesvollere Nederlandse vrouwen, deden slechts één keer mee aan de mondiale titelstrijd, In 1961.