Moto2-team Pons ontslaat dronken coureur Barbera

De voormalig MotoGP-coureur werd in Valencia aan de kant gezet en bleek bijna drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed hebben. Hij is direct veroordeeld tot een taakstraf en mag een jaar lang niet rijden.

Barbera is al vaker aangehouden met een borreltje te veel op. In 2014 werd hij bovendien gestraft omdat hij zonder rijbewijs rondreed.

Voor Pons Racing is het laatste incident genoeg om het contract met de ervaren coureur te verscheuren. "Vanwege het incident in Valencia hebben beide partijen besloten om afscheid van elkaar te nemen", meldt de Spaanse renstal in een verklaring.

De Spanjaard maakte via sociale media excuses voor zijn dronkenschap. "Hopelijk begrijpt iedereen dat dit mij zwaar valt, ook degenen die menen dat ik dit verdien, wat misschien ook zo is. Het woord 'spijt' is niet genoeg voor hoe ik mij voel."

Barbera reed van 2010 tot en met 2017 in de koningsklasse van de motorsport. Hij kwam in die periode tot 139 Grands Prix. Hij stond echter nooit op het podium. Dit jaar kwam hij een niveau lager slechts tot tien punten.