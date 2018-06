Trump benadrukt dat NBA-kampioen niet welkom is in Witte Huis

Hij reageerde daarmee op sterspelers LeBron James (Cleveland Cavaliers) en Stephen Curry (Golden State Warriors), die dinsdag zeiden dat de kampioen niet zit te wachten op de traditionele uitnodiging.

"Ik nodigde hen niet uit, ik nodigde LeBron James niet uit en ik nodigde Stephen Curry niet uit. We zullen geen van beide teams uitnodigen", zei Trump tegen verslaggevers in het Witte Huis.

James en Curry hadden op hun beurt gereageerd op eerdere uitspraken van Trump. De president liet weten dat hij de American footballers van Philadelphia Eagles niet wil ontvangen, omdat hij spelers die niet staand en met de hand op het hart naar het Amerikaanse volkslied luisteren weigert te ontmoeten.

"Het is niet verrassend en tekenend voor hem", zei James daar dinsdag over. "Het winnen van een Super Bowl, een Stanley Cup, de World Series, een NBA-kampioenschap of een nationaal kampioenschap is veel groter dan een uitnodiging voor het Witte Huis. Vooral met hem daar."

Politiegeweld

Trump ligt ook al geruime tijd in de clinch met sporters uit het American football, die tijdens het volkslied knielen of hun vuist opsteken. Ze doen dat uit protest tegen het politiegeweld tegen donkere Amerikanen.

De president vindt het gedrag respectloos. Hij noemde de knielende footballers in een van zijn tweets zelfs "hoerenzonen". De NFL stelde in mei een nieuwe regel in die spelers verplicht om te staan tijdens het volkslied of in de kleedkamer achter te blijven. Als spelers toch knielen, krijgt hun team een boete.

Golden State heeft in de NBA-finale nog één overwinning nodig voor de derde titel in vier jaar tijd. De ploeg van Curry leidt met 3-0. De vierde ontmoeting is in de nacht van vrijdag op zaterdag.

Trump zei overigens dat de ijshockeyers van Washington Capitals, die in de nacht van donderdag op vrijdag de Stanley Cup wonnen, waarschijnlijk wél een uitnodiging zullen ontvangen.