Washington Capitals wint Stanley Cup voor het eerst in historie

In de vijfde wedstrijd trokken de 'Caps' in de nacht van donderdag op vrijdag met 4-3 aan het langste eind. Met nog zeven minuten te spelen maakte de Deen Lars Eller in Las Vegas het winnende doelpunt uit een rebound.

De ploeg uit Washington won daarmee zijn tiende uitwedstrijd in de play-off, waarmee een NHL-record geëvenaard werd.

Washington Capitals is de negentiende club die de Stanley Cup wint. In 1998 verloor de ploeg zijn eerste finale met 4-0 van Detroit Red Wings. Vegas Golden Knights werd pas in 2017 opgericht en debuteerde dit seizoen in de NHL.

Ovechkin

Aanvoerder Alex Ovechkin, die werd uitgeroepen tot meest waardevolle speler van de play-offs, zei dat hij begin dit seizoen niet had gedacht dat zijn ploeg kampioen zou worden.

"Een jaar geleden dacht ik dat we niet slecht zouden zijn en nu winnen we de Stanley Cup. We hebben gewonnen, het maakt niet uit hoe en wat er allemaal gebeurd is dit seizoen, we hebben gewoon gewonnen", jubelde de Rus.

De 32-jarige Ovechkin is na Evgeni Malkin in 2009 pas de tweede Rus die wordt verkozen tot meest waardevolle speler.

In 24 play-offduels was Ovechkin goed voor vijftien treffers en twaalf assist. Niet eerder maakte een speler van de Capitals zoveel goals in de play-offs.

