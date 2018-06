Volleybalsters verrassen Europees kampioen Servië in Nations League

In het Topsportcentrum in Rotterdam trok Oranje, na vier wedstrijdpunten te hebben overleefd, met 3-2 aan het langste eind: (15-25, 19-25, 29-27, 25-17 en 20-18).

De ploeg van bondscoach Jamie Morrison, die woensdag nog onverwacht verloor van Italië (3-2), sloeg zelf op het zesde matchpoint toe. Nederland stijgt dankzij de zege naar de vierde plaats.

Morrison startte met passer-loper Anne Buijs en libero Kirsten Knip. Dat tweetal verving Celeste Plak en Myrthe Schoot in het basisteam.

Nederland had geen antwoord op het spel van Servië, waar diagonaalspeelster Tijana Boskovic uitblonk. In oktober, toen Servië en Nederland in Baku tegenover elkaar stonden in de EK-finale, had Boskovic met 29 punten ook al een hoofdrol.

Herboren

De partij leek na drie sets klaar, maar Oranje overleefde drie matchpoints en leek herboren. Na overtuigende winst in set vier, met een sterke Plak, had Nederland in de vijfde set ook steeds een kleine voorsprong. Servië kwam langszij en beide teams kregen kans de partij te beslissen. Nederland deed dat uiteindelijk bij de zesde kans.

Volgende week is voor de nummer vier van de Olympische Spelen van Rio de Janeiro de laatste speelronde. In Stuttgart neemt Oranje het achtereenvolgens op tegen Turkije (12 juni), China (13 juni) en Duitsland (14 juni).

De nummers één tot en met vijf van de eindstand spelen samen met organisator China van 27 juni tot en met 1 juli in Nanjing het finaletoernooi van de Nations League.