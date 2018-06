BMX'er Kimmann dankzij 'bizar seizoen' vol vertrouwen voor WK

"Het is eigenlijk bizar hoe goed het gaat dit seizoen", vertelt Kimmann in gesprek met NUsport. "De voortekenen zijn goed, maar deze sport is en blijft heel onvoorspelbaar. Ook op het WK zal het allemaal heel dicht bij elkaar zitten."

De 22-jarige Nederlander deed de afgelopen maanden in ieder geval genoeg vertrouwen op voor het belangrijkste toernooi van het jaar. Kimmann boekte eind maart in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines pas de tweede wereldbekerzege in zijn loopbaan en daar bleef het niet bij.

De wereldkampioen van 2015 won begin mei op Papendal ook zijn derde wedstrijd en een week later schreef hij in het Belgische Heusden-Zolder nog eens twee overwinningen op zijn naam, waardoor hij alleen dit seizoen al op vier zeges staat in het wereldbekercircuit.

Ook voor Kimmann is het lastig een duidelijke reden te noemen voor zijn sterke vorm, al merkt de BMX'er dat er sinds het wereldkampioenschap van drie jaar geleden in Zolder veel is veranderd. Hij stuntte op negentienjarige leeftijd door goud te pakken, maar wist de hooggespannen verwachtingen daarna vaak niet waar te maken.

"Na die wereldtitel kwamen er dingen op me af waar ik nog helemaal niet klaar voor was", blikt Kimmann terug. "De verwachtingen waren hoog en ik legde mezelf ook veel druk op. Ik denk dat ik in die jaren dat het minder ging vijf jaar aan ervaring heb opgedaan. Als persoon heb ik daardoor een goede ontwikkeling doorgemaakt en dat heeft mij hier gebracht."

Ticket

In Baku hoopt Kimmann zijn goede vorm van de laatste maanden een vervolg te geven. Hij hielp zichzelf alvast een handje door op eigen houtje naar Azerbeidzjan af te reizen om het parcours te verkennen.

"Het ticket was minder duur dan ik had verwacht en in overleg met Bas de Bever (bondscoach, red.) kon mijn trainingsschema worden aangepast. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Mijn Franse concurrenten hebben de baan al meerdere keren gezien en ik wil niet met 1-0 achter staan als de wedstrijd nog moet beginnen."

Kimmann leerde in Baku onder meer dat de winderige baan weinig grote sprongen kent en dat er kansen liggen op de rechte stukken. Dat de leider in het wereldbekerklassement als een van de favorieten aan het WK begint, betekent overigens niet dat hij van zichzelf een bepaalde prestatie eist.

"Vorig jaar werd ik vierde, maar daar was ik wél superblij mee, puur omdat ik er alles uit had gehaald", vertelt Kimmann. "Als een WK drie keer wordt verreden, dan zal je drie keer een andere uitslag krijgen. Zo onvoorspelbaar is het, dus daar valt niet veel over te zeggen."

De supercross staat zaterdag op het programma in Baku, maar vrijdag worden eerst nog de kwalificaties afgewerkt. Bij de vrouwen is Laura Smulders een belangrijke gegadigde voor het goud. Vorig jaar bleef de Nederlandse equipe zonder medailles. Dat was voor het eerst sinds 2013.