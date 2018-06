Warriors dicht bij titelprolongatie NBA na derde zege op Cavaliers

Kevin Durant was de absolute uitblinker bij Golden State Warriors. De 29-jarige small-forward was in de Quicken Loans Arena in Cleveland met 43 punten zeer belangrijk voor de bezoekers, die op hun derde NBA-titel in vier jaar tijd jagen.

Golden State leidt in de finale met 3-0 en heeft nog één zege nodig om zich voor het tweede jaar op rij kampioen te mogen noemen.

De Cavaliers hadden bij rust nog een kleine voorsprong, maar zagen Golden State in het derde kwart langszij komen. In het vierde kwart hielden de Warriors onder leiding van Durant de voorsprong vast.

Verlies

De Cavaliers verloren in de play-offs slechts één keer voor eigen publiek: de openingswedstrijd in de eerste ronde tegen Indiana Pacers. Sindsdien zegevierde de ploeg van coach Tyronn Lue in iedere thuiswedstrijd.

LeBron James was bij Cleveland met 33 punten topscorer, maar kon de tweede thuisnederlaag in de play-offs niet voorkomen. De Cavaliers werden in 2016 voor de eerste keer kampioen in de NBA.