Basketbalsterren James en Curry: 'NBA-kampioen niet op bezoek bij Trump'

Volgens de topbasketballers hebben de spelers van zowel de Cavaliers als de Warriors - de ploegen die momenteel tegen elkaar in de eindstrijd staan - geen trek in een ontmoeting met Donald Trump.

De president liet eerder op de dag weten dat hij de American footballers van Philadelphia Eagles niet wil ontvangen. Trump weigert spelers te ontmoeten die niet staand en met de hand op het hart naar het Amerikaanse volkslied luisteren

"Ik weet dat niemand op een uitnodiging van de president zit te wachten, wie de finale ook wint. Zowel Cleveland als Golden State zal niet gaan", zei de 33-jarige James dinsdag.

"Het is typerend dat hij de Eagles weigert. Zo lang hij president is, blijven dit soort dingen gebeuren. Onze idealen stroken vaak niet met die van hem. Veel mensen vinden dat hij niet handelt in belang van het volk. In dat opzicht was het nieuws over de Eagles vandaag niet verrassend."

Politiegeweld

Trump ligt al geruime tijd in de clinch met sporters uit het American football die tijdens het volkslied knielen of hun vuist opsteken. Ze doen dat uit protest tegen het politiegeweld tegen donkere Amerikanen. De president vindt het gedrag respectloos; hij noemde in een van zijn boze tweets de knielende footballers zelfs "hoerenzonen".

James hoopt dat de commotie het succesjaar van Philadelphia Eagles niet overschaduwt. "Het is ongelooflijk wat ze hebben bereikt en wat ze daarvoor opzij hebben gezet. Het is heel knap hoe ze de Super Bowl hebben gewonnen."

De viervoudig 'MVP' van de Amerikaanse basketbalcompetitie vindt dat de sportieve prestaties altijd de boventoon moeten voeren ten opzichte van Trump. "De Super Bowl, Stanley Cup, World Series of de NBA-titel winnen is veel groter dan uitgenodigd worden op het Witte Huis, vooral zolang hij daar zit."

Curry

Warriors-vedette Curry sprak woorden van gelijke strekking. "Ik heb vorig jaar al gezegd dat ik niet naar het Witte Huis wilde gaan en heel veel mensen konden zich daarin vinden", aldus de Amerikaan.

"De discussie kan door sociale media wel uit de hand lopen. Ik ken iemand van de Eagles die zei dat hij zich wilde focussen op wat belangrijk was. Niet op het beleid van Trump en hoe hij zaken als de NFL heeft overschaduwd. Dat is verfrissend. Als je je concentreert op het zeggen van de juiste dingen verzand je niet in het gebekvecht."

De NFL stelde in mei een nieuwe regel in die spelers verplicht om te staan tijdens het volkslied of in de kleedkamer achter te blijven. Als spelers toch knielen, krijgt hun team een boete.

In de NBA staan de Cavaliers en de Warriors voor de vierde opeenvolgende keer tegenover elkaar. Golden State leidt met 2-0 in de best-of-sevenserie en lijkt daarmee op weg naar een nieuwe titel.